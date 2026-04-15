Трое детей пропали в Башкирии: к поискам подключились полиция и спасатели

В Башкирии завершились поиски трех пропавших детей.

Источник: Комсомольская правда

Трое детей из села Кандры (Туймазинский район Башкирии) благополучно вернулись домой после поисков. Об этом рассказала пресс-служба Госкомитета Башкирии по ЧС.

Вчера, 14 апреля, в экстренные службы поступило сообщение о том, что несовершеннолетние ушли гулять и не вернулись. Сотрудники полиции организовали поиски и обнаружили пропавших. Помощь медиков детям не потребовалась.

Специалисты напомнили жителям региона о важности контроля за детьми. Перед прогулкой стоит проверять заряд телефона и просить близких сообщать о своем маршруте. Если ребенок пропал, необходимо сразу звонить по номеру «112» и называть диспетчеру приметы одежды и последнее местонахождение пропавшего.