На Кубани поезд протаранил грузовик: есть пострадавшие

Утром 15 апреля, в 06:56, на железнодорожном переезде станции Комсомольская в Краснодарском крае произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на пути прямо перед приближающимся составом.
В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги рассказали, что, заметив препятствие, машинист грузового поезда немедленно применил экстренное торможение. Однако из-за небольшого расстояния до автомобиля многотонный состав не успел полностью остановиться, и избежать удара не удалось.
В результате столкновения травмы получили водитель и пассажир грузовика. Члены бригады поезда не пострадали и в медицинской помощи не нуждаются.
«Схода подвижного состава нет, — добавили в СКЖД. — На движение других поездов ДТП не повлияло».