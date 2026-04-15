Под Омском задержали местного стрелка

Омские правоохранители сообщили в среду, 15 апреля 2026 года, что в Саргатском районе допрошен 22-летний местный житель по делу о стрельбе. Пенсионерка заявила, что у нее разбиты два окна на лоджии, ущерб составил 10 тысяч рублей.
«Предварительно установлено: ранним утром молодой человек вернулся домой в состоянии опьянения из кафе и в этот момент вспомнил давнюю обиду на девушку, которая опубликовала в социальной сети видео с его участием. Фигурант взял пневматический пистолет и пришел к дому, где проживает односельчанка. Он три раза выстрелил в стеклопакеты, убедился, что разбил их, и покинул место происшествия, однако ошибся в расчетах и повредил имущество пенсионерки, а не обидчицы», — передает ведомство.
Сообщается, что пистолет у мужчины изъяли и направили на экспертизу. По данным силовиков, задержанный уже дважды попадал в их поле зрения в связи с поджогами.
Возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
По данным правоохранителей, причиненный пенсионерке ущерб фигурант возместил.