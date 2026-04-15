Суд вдвое увеличил компенсацию водителю из Шелехова после ампутации ноги

Иркутский областной суд согласился с доводами и увеличил выплату до миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Шелеховском районе водитель спецтехники попал в серьезную аварию на КамАЗе. 22 ноября 2024 года на 63 километре трассы «Байкал» грузовик, в котором мужчина ехал пассажиром, столкнулся с другим грузовым автомобилем.

В ДТП он получил тяжелые травмы ноги, врачам пришлось ее ампутировать. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, мужчине установили третью группу инвалидности и определили 60% утраты профессиональной трудоспособности.

— Суд первой инстанции взыскал с работодателя в пользу пострадавшего 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Однако прокуратура посчитала сумму заниженной и обжаловала решение, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Иркутский областной суд согласился с доводами и увеличил выплату до миллиона рублей. При вынесении решения суд учел тяжесть последствий, ампутацию конечности, ограничения в передвижении и самообслуживании, а также возраст и профессию мужчины.