При пожаре на Казанском пороховом заводе погиб человек

Пресс-служба главы Татарстана сообщила ранее, что во вторник вечером на Казанском пороховом заводе в результате пожара произошло частичное обрушение конструкции. Причина происшествия носит техногенный характер. Технологический процесс не остановлен, жизни и здоровью людей угрозы нет. По данным минздрава республики, в результате ЧП пострадали два человека, они госпитализированы. СУСК РФ по Татарстану сообщило, что возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.