При пожаре на Казанском пороховом заводе погиб человек

КАЗАНЬ, 15 апр — РИА Новости. Один человек погиб при пожаре на Казанском пороховом заводе, его извлекли из-под завалов, сообщает минздрав Татарстана.

Пресс-служба главы Татарстана сообщила ранее, что во вторник вечером на Казанском пороховом заводе в результате пожара произошло частичное обрушение конструкции. Причина происшествия носит техногенный характер.

Технологический процесс не остановлен, жизни и здоровью людей угрозы нет. По данным минздрава республики, в результате ЧП пострадали два человека, они госпитализированы.

СУСК РФ по Татарстану сообщило, что возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

«Ночью из-под завалов извлекли мужчину, к сожалению, он получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.