Коррупционный сговор двадцатилетней давности выявили в Байкальске

Как рассказали в ведомстве, в 2004 году директор коммунального предприятия в Байкальске продал земельный участок в микрорайон Гагарина и стоящий на нём социальный объект по заниженной цене, что нарушает действующий антикорруиционный закон. Так, юридическое лицо незаконно приобрело свыше 1,8 тысячи кв. метров за 62 тысячи рублей. В дальнейшем объект передали в собственность некому предпринимателю за 40 тысяч рублей.