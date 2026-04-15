Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коррупционный сговор двадцатилетней давности выявили в Байкальске

Социально важный объект продали по заниженной цене.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 15 апреля. Прокуратура Иркутской области рассмотрела дело 2004 года по факту незаконного получения денег за объект социального значения. Квадратные метры были приобретены без законных конкурсных процедур.

Как рассказали в ведомстве, в 2004 году директор коммунального предприятия в Байкальске продал земельный участок в микрорайон Гагарина и стоящий на нём социальный объект по заниженной цене, что нарушает действующий антикорруиционный закон. Так, юридическое лицо незаконно приобрело свыше 1,8 тысячи кв. метров за 62 тысячи рублей. В дальнейшем объект передали в собственность некому предпринимателю за 40 тысяч рублей.

По факту преступления прокуратура направила в суд заявление о признании сделок купли-продажи недействительными. Суд требования прокурора удовлетворил.

Ранее агентство рассказывало, что в феврале жительница Иркутского района незаконно захватила земельный участок под опорами ЛЭП. На территории обвиняемая построила гараж и обустроила стоянку техники.