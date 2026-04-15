Коррупционный сговор двадцатилетней давности выявили в Байкальске

IrkutskMedia, 15 апреля. Прокуратура Иркутской области рассмотрела дело 2004 года по факту незаконного получения денег за объект социального значения. Квадратные метры были приобретены без законных конкурсных процедур.
Как рассказали в ведомстве, в 2004 году директор коммунального предприятия в Байкальске продал земельный участок в микрорайон Гагарина и стоящий на нём социальный объект по заниженной цене, что нарушает действующий антикорруиционный закон. Так, юридическое лицо незаконно приобрело свыше 1,8 тысячи кв. метров за 62 тысячи рублей. В дальнейшем объект передали в собственность некому предпринимателю за 40 тысяч рублей.
По факту преступления прокуратура направила в суд заявление о признании сделок купли-продажи недействительными. Суд требования прокурора удовлетворил.
