Тело мужчины извлекли из-под завалов после ЧП на пороховом заводе в Казани

Вечером 14 апреля стало известно, что на Казанском пороховом заводе произошел пожар, в результате которого частично обрушилась конструкция. Отмечается, что причина происшествия носит техногенный характер, при этом технологический процесс не был остановлен, угрозы жизни и здоровью людей нет.