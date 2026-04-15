Неопытный водитель спровоцировал автокатастрофу с двумя погибшими в Приморье

На территории Октябрьского округа Приморья произошло ДТП, в котором погибли два человека и ещё двое пострадали, полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

Лобовое столкновение транспортных средств произошло на 49-м километре автодороги «Уссурийск — Пограничный — государственная граница» сегодня около 08:10. Водитель автомобиля Subaru Forester, нарушая ПДД, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan Bluebird. «Ниссаном» управляла женщина 1954 года рождения, с ней ехал мужчина 1958 года рождения, оба скончались до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Сам нарушитель и его пассажир госпитализированы в Октябрьскую центральную районную больницу с травмами разной степени тяжести. Назначены судебные экспертизы в рамках расследования автокатастрофы.

Установлено, что водитель «Форестера» имеет стаж управления транспортным средством менее одного года, и в 2025 году автомобилиста неоднократно привлекали к административной ответственности, в том числе за нарушение правил перевозки детей (ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ), управление автомобилем без водительского удостоверения (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), управление автомобилем с неисправностями, при которых его эксплуатация запрещена (ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ).

Напоминаем, что выезд на полосу встречного движения допускается только при попытке водителя избежать опасности на дороге и в некоторых других нештатных ситуациях. При правовой оценке действий водителя он может и избежать административной ответственности, но остальные Правила дорожного движения он должен соблюдать. Госавтоинспекция предостерегает водителей от опасных манёвров на дорогах и призывает учитывать дорожную обстановку при выборе скоростного режима.