Неизвестный мужчина домогался двух девушек в автобусе Новосибирска

В Новосибирске разгорается скандал вокруг ситуации в общественном транспорте. Девушка, пожелавшая остаться неизвестной, сообщила о случае домогательства, который произошёл с ней в автобусе маршрута номер восемнадцать, говорится в сообщении телеграм-канала «Инцидент Новосибирск».
По словам пострадавшей, инцидент случился накануне примерно в половине четвёртого дня. Пассажирка рассказала, что мужчина, находившийся рядом с ней в салоне, намеренно прижимался к ней и совершал в отношении неё действия сексуального характера. Девушка назвала такое поведение недопустимым.
Позже выяснилось, что в этой же ситуации пострадала не она одна. Аналогичные действия злоумышленника, как стало известно, были направлены и на другую девушку, которая также ехала в этом автобусе и находилась поблизости.