Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При обрушении завода в Казани погиб мужчина, тело извлекли из-под завалов

В Казани погиб мужчина в результате ЧП на пороховом заводе.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина погиб в результате чрезвычайного происшествия на пороховом заводе в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Татарстана.

«Ночью из-под завалов извлекли мужчину, к сожалению, он получил травмы, несовместимые с жизнью», — сообщается в ведомстве.

Как ранее писал сайт KP.RU, Минздрав республики сообщил, что два человека пострадали в результате пожара и последующего обрушения на пороховом заводе в Казани.

Также сообщалось, что Следственный комитет завел уголовное дело после инцидента на пороховом заводе в Казани.