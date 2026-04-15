При обрушении завода в Казани погиб мужчина, тело извлекли из-под завалов

Мужчина погиб в результате чрезвычайного происшествия на пороховом заводе в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Татарстана.
«Ночью из-под завалов извлекли мужчину, к сожалению, он получил травмы, несовместимые с жизнью», — сообщается в ведомстве.
Как ранее писал сайт KP.RU, Минздрав республики сообщил, что два человека пострадали в результате пожара и последующего обрушения на пороховом заводе в Казани.
Также сообщалось, что Следственный комитет завел уголовное дело после инцидента на пороховом заводе в Казани.