В Новосибирске суд рассмотрит дело экс-директора МКУ «Гормост»

В Новосибирск в суд направлено дело бывшего директора МКУ «Гормост» Бориса Хайруллина. Его обвиняют в нарушениях при реализации нацпроекта по ремонту моста через Обь. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.
По версии следствия, руководитель учреждения организовал конкурс на ремонт Октябрьского моста без указания капитального характера работ. При этом контракт с подрядчиком был заключен без обязательного заключения государственной экспертизы.
Несмотря на выявленные нарушения, фигурант инициировал заключение договора с единственным поставщиком и представил в мэрию недостоверные сведения о законности такого решения.
В результате подрядчику выплатили аванс свыше 131 млн рублей. Однако в ходе работ были выявлены серьЕзные нарушения, в том числе отсутствие необходимой проектной документации, что не позволило выполнить ремонт. Контракт в итоге расторгли.
Уголовное дело касается реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Судебное заседание назначено на 21 апреля 2026 года.