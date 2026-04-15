Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске бизнесмен лишился почти 18 млн, поверив «инвесторам» из мессенджера

В Хабаровске возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Аферисты обманули предпринимателя почти на 18 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

56-летнему индивидуальному предпринимателю позвонил неизвестный и предложил заработать на виртуальной бирже. Аферист убедил мужчину в выгодности бизнеса и сообщил реквизиты для перевода денег якобы на брокерский счет.

В течение нескольких месяцев мужчина исправно пополнял «инвестиционный счет», переводя деньги на банковские карты физлиц. Кроме того, он продал свой автомобиль, оформил кредит и занял средства у знакомых и родственников.

«После того как мужчина попытался вернуть вложенное, мнимые брокеры полностью прекратили с ним общение и заблокировали все каналы связи», — рассказали в УМВД.

Всего предприниматель с января по апрель 2026 года лишился около 18 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.