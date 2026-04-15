В Хабаровске бизнесмен лишился почти 18 млн, поверив «инвесторам» из мессенджера

В Хабаровске возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Аферисты обманули предпринимателя почти на 18 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
56-летнему индивидуальному предпринимателю позвонил неизвестный и предложил заработать на виртуальной бирже. Аферист убедил мужчину в выгодности бизнеса и сообщил реквизиты для перевода денег якобы на брокерский счет.
В течение нескольких месяцев мужчина исправно пополнял «инвестиционный счет», переводя деньги на банковские карты физлиц. Кроме того, он продал свой автомобиль, оформил кредит и занял средства у знакомых и родственников.
«После того как мужчина попытался вернуть вложенное, мнимые брокеры полностью прекратили с ним общение и заблокировали все каналы связи», — рассказали в УМВД.
Всего предприниматель с января по апрель 2026 года лишился около 18 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы.