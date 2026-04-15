Под Воронежем водитель сбил школьника, отвечая на телефонный звонок

Воронежского водителя, сбившего ребенка, лишили на год прав.

Источник: Комсомольская правда

Бобровский райсуд на год лишил прав водителя за аварию с юным пешеходом. ДТП произошло 13 апреля.

Как рассказал сам нарушитель, во время движения он отвлекся на телефонный звонок и сбил 11-летнего мальчика, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок отказался от предложения вызвать «скорую», и мужчина уехал. Но через 40 минут он все-таки вернулся на место ДТП, а затем отправился в отделение ГИБДД.

Как рассказали в Бобровском райсуде, мужчина в течение года 17 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Учитывая этот факт, а также то, что в результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, его лишили права управления транспортными средствами на один год.