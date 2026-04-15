В Сибири проснулись клещи: несколько школьников в реанимации

НОВОСИБИРСК, 15 апреля, ФедералПресс. В Сибири зарегистрированы два тяжелых случая заражения после присасывания клещей. 16-летний подросток из Томска впал в кому, а его 17-летний сверстник из Омска был экстренно госпитализирован в реанимацию.

Источник: РИА "Новости"

«Пострадавших подростков пришлось лечить в Клиническом институте мозга», — сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные медицинских учреждений.

Как стало известно, у жителя Томска изначально выявили болезнь Лайма и назначили терапию. Однако позже юноша обнаружил на теле еще одного клеща, но за медицинской помощью не обратился. Спустя две недели состояние школьника резко ухудшилось: врачи диагностировали менингоэнцефалит. Пострадавший впал в кому, после чего его подключили к аппарату ИВЛ. В рамках полиса ОМС подростка транспортировали в Екатеринбург, в Клинический институт мозга, где он прошел длительный курс лечения и реабилитации.

Второй случай произошел с 17-летним жителем Омска. После укусов двух клещей у него развилась тяжелая форма клещевого энцефалита, что потребовало немедленной госпитализации в реанимацию. Лечение заняло более полугода. Восстановление также проходило в Институте мозга, расположенном в Свердловской области.

Напомним, что весенне-летний сезон текущего года, по прогнозам, принесет повышенное количество клещей. Причиной стали обильные снегопады минувшей зимой, которые защитили популяцию этих членистоногих от вымерзания.