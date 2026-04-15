В Сибири проснулись клещи: несколько школьников в реанимации

Как стало известно, у жителя Томска изначально выявили болезнь Лайма и назначили терапию. Однако позже юноша обнаружил на теле еще одного клеща, но за медицинской помощью не обратился. Спустя две недели состояние школьника резко ухудшилось: врачи диагностировали менингоэнцефалит. Пострадавший впал в кому, после чего его подключили к аппарату ИВЛ. В рамках полиса ОМС подростка транспортировали в Екатеринбург, в Клинический институт мозга, где он прошел длительный курс лечения и реабилитации.