В Сибири проснулись клещи: несколько школьников в реанимации

«Пострадавших подростков пришлось лечить в Клиническом институте мозга», — сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные медицинских учреждений.
Как стало известно, у жителя Томска изначально выявили болезнь Лайма и назначили терапию. Однако позже юноша обнаружил на теле еще одного клеща, но за медицинской помощью не обратился. Спустя две недели состояние школьника резко ухудшилось: врачи диагностировали менингоэнцефалит. Пострадавший впал в кому, после чего его подключили к аппарату ИВЛ. В рамках полиса ОМС подростка транспортировали в Екатеринбург, в Клинический институт мозга, где он прошел длительный курс лечения и реабилитации.
Второй случай произошел с 17-летним жителем Омска. После укусов двух клещей у него развилась тяжелая форма клещевого энцефалита, что потребовало немедленной госпитализации в реанимацию. Лечение заняло более полугода. Восстановление также проходило в Институте мозга, расположенном в Свердловской области.
Напомним, что весенне-летний сезон текущего года, по прогнозам, принесет повышенное количество клещей. Причиной стали обильные снегопады минувшей зимой, которые защитили популяцию этих членистоногих от вымерзания.