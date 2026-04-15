В Новосибирской области задержали трех подростков за угон двух машин

Полиция Новосибирской области задержала трех подростков 15−16 лет из Черепаново по подозрению в угоне двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
По данным правоохранительных органов, все началось с того, что подростки оказались в Искитиме. Чтобы вернуться домой в Черепаново, они угнали автомобиль ВАЗ-2109 в микрорайоне Индустриальный. По дороге они заправились на одной из АЗС, но не заплатили за бензин, так как на заправке была постоплата.
Вскоре после этого в угнанной машине заклинило руль, и ехать дальше стало невозможно. Двое подростков отправились в Черепаново, чтобы найти помощь. Третий остался ждать у сломавшейся машины.
В Черепаново помощь найти не удалось, и тогда двое подростков угнали второй автомобиль — ВАЗ-2106. На нем они вернулись к товарищу, починили первую угнанную машину и на двух автомобилях поехали обратно в Искитим.
Эта поездка закончилась аварией. Подросток за рулем первой машины не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль бросили, а все трое уехали на второй угнанной машине. Ее позже бросили в Искитиме на площади у вокзала.
Полиция установила и задержала всех троих подозреваемых. Угнанные автомобили нашли и вернули владельцам. Сейчас правоохранители проверяют, не причастны ли задержанные подростки к другим преступлениям. Собранные материалы передадут следователям для принятия процессуального решения.