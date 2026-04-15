В Екатеринбурге ввели особый противопожарный режим

В рамках борьбы с природными пожарами на территории города создадут 647 км минерализированных полос безопасности, уберут сухую траву и мусор около лесов, будет проводиться мониторинг. МЧС и Екатеринбургское лесничество проведут не менее 70 рейдов. Особое внимание будет уделяться местам отдыха: если в прошлом году в пожароопасный период их было 34, то в этом году патрулирование расширится до 41 зоны. Специалисты Уральской авиабазы провели все необходимые тренировки и полностью готовы к работе по охране лесов.