В Петербурге мужчину сняли с крыши Спаса на Крови

В Санкт-Петербурге молодого человека сняли с крыши Спаса на Крови. Инцидент произошёл вечером 14 апреля.
Мужчина забрался на крышу и махал прохожим руками, а также фотографировался. Охрана заметила его через камеры наблюдения на крыше первого яруса и вызвала полицию. Полиция, пожарные и медики отреагировали на произошедшее и оперативно прибыли к храму. Сотрудники МЧС сняли его с крыши. Для этого использовали трёхколенную лестницу. Сейчас нарушителем занимаются полицейские.
Как пишет «Вечёрка», по данным музея «Исаакиевский собор», в ведении которого находится храм, парень поднялся по водосточной трубе. Видимых повреждений на здании нет. Но специалисты дополнительно обследуют крышу и, при выявлении проблем, проведут оценку ущерба.