В Петербурге мужчину сняли с крыши Спаса на Крови

Мужчина забрался на крышу и махал прохожим руками, а также фотографировался. Охрана заметила его через камеры наблюдения на крыше первого яруса и вызвала полицию. Полиция, пожарные и медики отреагировали на произошедшее и оперативно прибыли к храму. Сотрудники МЧС сняли его с крыши. Для этого использовали трёхколенную лестницу. Сейчас нарушителем занимаются полицейские.