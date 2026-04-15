В Петербурге мужчину сняли с крыши Спаса на Крови

В музее «Исаакиевский собор» считают, что парень мог забраться на крышу по водосточной трубе.

Источник: https://vecherka-spb.ru/

В Санкт-Петербурге молодого человека сняли с крыши Спаса на Крови. Инцидент произошёл вечером 14 апреля.

Мужчина забрался на крышу и махал прохожим руками, а также фотографировался. Охрана заметила его через камеры наблюдения на крыше первого яруса и вызвала полицию. Полиция, пожарные и медики отреагировали на произошедшее и оперативно прибыли к храму. Сотрудники МЧС сняли его с крыши. Для этого использовали трёхколенную лестницу. Сейчас нарушителем занимаются полицейские.

Как пишет «Вечёрка», по данным музея «Исаакиевский собор», в ведении которого находится храм, парень поднялся по водосточной трубе. Видимых повреждений на здании нет. Но специалисты дополнительно обследуют крышу и, при выявлении проблем, проведут оценку ущерба.