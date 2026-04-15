В Челябинской области с утра 16 апреля будет действовать режим НМУ

С 5:00 16 апреля в Челябинской области наступят неблагоприятные метеоусловия. Об этом предупредили в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Погода будет способствовать накоплению в воздухе загрязняющих веществ.