В Челябинской области с утра 16 апреля будет действовать режим НМУ

С 5:00 16 апреля в Челябинской области наступят неблагоприятные метеоусловия. Об этом предупредили в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Погода будет способствовать накоплению в воздухе загрязняющих веществ.
Режим «черного неба» затронет все районы региона, за исключением юго-восточных и юго-западных (то есть, Локомотивного, Троицкого, Брединского, Варненского, Чесменского, Карталинского, Верхнеуральского, Кизильского, Нагайбакского, Агаповского и Магнитогорского округов).
Неблагоприятные условия, как ожидается, продлятся до 19:00 17 апреля.