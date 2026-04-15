В Челябинской области с утра 16 апреля будет действовать режим НМУ

В Челябинской области объявили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях.

Источник: Комсомольская правда

С 5:00 16 апреля в Челябинской области наступят неблагоприятные метеоусловия. Об этом предупредили в Челябинском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Погода будет способствовать накоплению в воздухе загрязняющих веществ.

Режим «черного неба» затронет все районы региона, за исключением юго-восточных и юго-западных (то есть, Локомотивного, Троицкого, Брединского, Варненского, Чесменского, Карталинского, Верхнеуральского, Кизильского, Нагайбакского, Агаповского и Магнитогорского округов).

Неблагоприятные условия, как ожидается, продлятся до 19:00 17 апреля.