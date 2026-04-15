Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Ростовской области погиб при пожаре из-за неосторожного курения

Смертельный пожар: 50-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме.

Источник: Комсомольская правда

В Родионово-Несветайском районе Ростовской области при возгорании в частном доме погиб 50-летний мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Как уточнили в ведомстве, смертельный пожар произошел в хуторе Большой Должик. Пламя на 15-ти квадратных метрах тушили восемь специалистов МЧС, было задействовано две спецмашины.

Погибшего мужчину обнаружили во время тушения. Предварительно, трегедия произошла из-за неосторожного курения.

Жителям Дона напоминают: нельзя курить в постели, а также рядом с легковоспламеняющимися жидкостями и предметами. Нужно всегда пользоваться пепельницей. При пожаре следует сразу же звонить по номерам «101» или «112».

Подпишись на нас в MAX и Telegram.