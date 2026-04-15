Житель Ростовской области погиб при пожаре из-за неосторожного курения

В Родионово-Несветайском районе Ростовской области при возгорании в частном доме погиб 50-летний мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.
Как уточнили в ведомстве, смертельный пожар произошел в хуторе Большой Должик. Пламя на 15-ти квадратных метрах тушили восемь специалистов МЧС, было задействовано две спецмашины.
Погибшего мужчину обнаружили во время тушения. Предварительно, трегедия произошла из-за неосторожного курения.
Жителям Дона напоминают: нельзя курить в постели, а также рядом с легковоспламеняющимися жидкостями и предметами. Нужно всегда пользоваться пепельницей. При пожаре следует сразу же звонить по номерам «101» или «112».
