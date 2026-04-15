Более 300 кг форели без документов задержали на Кубани

В Успенском районе Краснодарского края пресечена попытка незаконной транспортировки крупной партии рыбы. Факт нарушения выявили сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора совместно с полицией в ходе рейдовых мероприятий по контролю за оборотом продукции.
Задержание произошло на 209-м километре федеральной автодороги Р-217 «Кавказ». В ходе досмотра грузового автомобиля на стационарном посту ДПС специалисты обнаружили партию охлажденной форели общим весом 310 килограммов.
Перевозчик не смог предоставить обязательные ветеринарные сопроводительные документы. Отсутствие этих бумаг означает, что продукция не прошла необходимую проверку: невозможно подтвердить место ее происхождения, биологическую безопасность и эпизоотическое благополучие региона, из которого вывезен груз.
Поскольку такая продукция может представлять потенциальную угрозу для здоровья потребителей, специалисты Россельхознадзора приняли в отношении нарушителей все необходимые меры в соответствии с действующим законодательством.