В Самаре для экс-главы областного МЧС Олега Бойко запросили 14 лет колонии

В Ленинском районном суде Самары гособвинитель запросил 14 лет лишения свободы для бывшего начальника областного МЧС Олега Бойко. Вместе с ним на скамье подсудимых находятся еще пять бывших высокопоставленных сотрудников службы, которые обвиняются в получении взяток. Об этом стало известно на судебном заседании 14 апреля.
«Гособвинение требует назначить бывшему главе ведомства огромный штраф в 367 миллионов рублей. Также нужно лишить его звания и запретить работать на руководящих постах. Для остальных участников дела запросили сроки от 9 до 11 лет колонии и штрафы», — озвучил позицию представитель прокуратуры.
Следователи считают, что руководители управления в Самаре брали деньги за покровительство фирмам в сфере пожарной безопасности. Двум женщинам, которые обвиняются в даче взяток, грозит до 10 лет тюрьмы и штрафы до полумиллиарда рублей.