Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре для экс-главы областного МЧС Олега Бойко запросили 14 лет колонии

В Самарской области настаивают на суровом наказании для бывших руководителей ведомства.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинском районном суде Самары гособвинитель запросил 14 лет лишения свободы для бывшего начальника областного МЧС Олега Бойко. Вместе с ним на скамье подсудимых находятся еще пять бывших высокопоставленных сотрудников службы, которые обвиняются в получении взяток. Об этом стало известно на судебном заседании 14 апреля.

«Гособвинение требует назначить бывшему главе ведомства огромный штраф в 367 миллионов рублей. Также нужно лишить его звания и запретить работать на руководящих постах. Для остальных участников дела запросили сроки от 9 до 11 лет колонии и штрафы», — озвучил позицию представитель прокуратуры.

Следователи считают, что руководители управления в Самаре брали деньги за покровительство фирмам в сфере пожарной безопасности. Двум женщинам, которые обвиняются в даче взяток, грозит до 10 лет тюрьмы и штрафы до полумиллиарда рублей.