В Самаре для экс-главы областного МЧС Олега Бойко запросили 14 лет колонии

В Ленинском районном суде Самары гособвинитель запросил 14 лет лишения свободы для бывшего начальника областного МЧС Олега Бойко. Вместе с ним на скамье подсудимых находятся еще пять бывших высокопоставленных сотрудников службы, которые обвиняются в получении взяток. Об этом стало известно на судебном заседании 14 апреля.