Четверо воронежцев помогли получить фиктивные документы более 500 мигрантам

В Воронеже перекрыли канал незаконной миграции.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже завели уголовное дело о массовой незаконной миграции. Фигуранты организовали целый канал пребывания в России иностранцев. С апреля по июнь 2025 года по этой схеме легализации более 500 приезжих.

— Четыре человека за деньги изготавливали фиктивные документы о регистрации мигрантов на территории Коминтерновского района. В ходе обысков обнаружены оригиналы паспортов иностранных граждан, бланки уведомлений о постановке на миграционный учет. На сегодняшний момент подозреваемые сознались в незаконной деятельности, предполагаемый организатор находится под домашним арестом. Посредница заключена под стражу. Еще двоим соучастникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.