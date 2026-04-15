Гид рассказал о тайных тропах в районе исчезновения семьи Усольцевых

В горах и тайге Кутурчинского Белогорья под Красноярском, где бесследно исчезла семейная пара Усольцевых с пятилетней дочерью, есть тайные тропы и неизведанные маршруты. Одним из малозаметных путей, ведущих в неизвестность, и могли уйти пропавшие туристы.
О том, что в гористой тайге Партизанского района легко затеряться, поисковики, охотники, правоохранители и опытные туристы говорили неоднократно. Эту информацию еще раз подтвердил в разговоре с ТАСС гид по Кутурчинскому Белогорью Алексей Исиченко, который на протяжении 13 лет ходил в эти таинственные места.
По его словам, местность там сильно отличается от других живописных территорий, излюбленных туристами, — например от национального парка красноярские Столбы, где, впрочем, тоже можно заблудиться. Однако люди рискуют значительно больше, отправляясь в поход далеко от цивилизации (красноярские Столбы находятся совсем рядом с краевой столицей).
«Кутурчинское Белогорье очень большое. Там много тайных троп… рельеф сложный… потеряться очень просто», — констатировал гид. Исиченко уверен, что в эту гористую тайгу нужно отправляться очень подготовленным, зная маршрут и не пытаясь сходить с него. Там много опасностей, с маршрута лучше не сворачивать, повторил специалист.
Ранее психолог Антон Ольховик в разговоре с корреспондентом «РГ» предположил, что о семье Усольцевых вскоре могут написать детектив или произведение в мистическом жанре, поскольку история их исчезновения — это готовый сюжет для сценаристов.
Эксперты предупредили, что поиски пропавшей осенью прошлого года семьи, которые возобновятся, вероятно, в мае, могут быть сопряжены с опасностями. В первую очередь речь идет о сезоне активности клещей и о выходе медведей из берлог.
Отметим, главной версией сотрудников СК, расследующих уголовное дело в связи с таинственным исчезновением семьи, остается несчастный случай.