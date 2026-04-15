Ларьки, перекрывшие велодорожку в Петербурге, убрали за ночь

Это произошло после шквала критики от жителей Приморского района.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 15 апреля, жители многоквартирного дома на Плесецкой улице в Петербурге обнаружили у остановки два ларька. Неожиданностью стало не только их появление, но и то, что они перекрыли велодорожку и разметку для инвалидов. После этого на павильоны буквально обрушился шквал критики. Под покровом ночи очевидцы увидели, как неизвестные начали их демонтировать, о чем сообщили в Telegram-канале «Каменка и Коменда».

— На Плесецкой снова появился манипулятор. Перекрывавший велодорожку и тем самым возмутивший всех ларек собираются то ли убрать, то ли передвинуть, — ранее написали петербуржцы.

Павильоны также возмутили и своим внешним видом. Очевидцы заявили, что они не вписались в местную архитектуру. В итоге рано утром 15 апреля они сообщили, что ларьки увезли.