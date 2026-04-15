Хабаровский предприниматель обогатил мошенников на 18 млн рублей

56‑летний индивидуальный предприниматель из Краснофлотского района стал жертвой масштабного мошенничества. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», с января по апрель он перевел на счета аферистов около 18 миллионов рублей и фактически лишился всех сбережений и влез в крупные долги.
История началась с неожиданного телефонного звонка. Неизвестный, предложил «выгодный инвестиционный проект с гарантированной доходностью». Злоумышленник действовал убедительно и методично, постепенно завоевывая доверие мужчины.
Затем аферист сообщил реквизиты для перевода денежных средств на «брокерский счет». Потерпевший, воодушевленный перспективой стабильного заработка, скачал предложенные мобильные приложения и в течение нескольких месяцев старательно пополнял «инвестиционный счет», переводя деньги на банковские карты физических лиц.
Когда собственные сбережения закончились, предприниматель пошел на крайние меры, чтобы продолжить инвестировать. Он продал свой автомобиль, оформил кредит в банке и занял денег у родственников и друзей.
Общая сумма вложений в итоге достигла 18 миллионов рублей.
Ситуация резко изменилась, когда мужчина решил вывести хотя бы часть вложенных средств и получить обещанную прибыль. После первого же запроса на возврат денег мнимые брокеры полностью прекратили с ним общение: заблокировали все каналы связи (телефон, мессенджеры, личный кабинет в приложении), перестали отвечать на письма и сообщения. Попытки связаться с «консультантами» или «службой поддержки» оказались безуспешными.
Осознав, что стал жертвой мошенников, предприниматель незамедлительно обратился в полицию.
По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»).