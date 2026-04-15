Под Воронежем «Хендэ» въехала под фуру

Сотрудники Госавтоинспекции Воронежской области устанавливают обстоятельства столкновения транспортных средств в Бобровском районе, в котором пострадали три человека. Авария произошла днем 14 апреля.
Примерно в 12.15 на 577-м километре автодороги «М-4 “Дон”, по предварительным данным ГАИ, 43-летний водитель “Хендэ” не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося большегруза “Шахман” и врезался в него. Капот легковушки полностью вошел под фуру.
В ДТП пострадали три человека: водитель «Хендэ» и два его пассажира 46 и 50 лет, их доставили в больницу.