Врачи рассказали о состоянии маленькой девочки, на которую набросилась стая собак

КРАСНОЯРСК, 15 апреля, ФедералПресс. Стали известны новые подробности о самочувствии пятилетней девочки, пострадавшей от укусов бродячих собак в поселке Диксон. Подробности рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«Сейчас ребенок находится в Таймырской межрайонной больнице в Дудинке. Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что по факту случившегося ЧП возбуждено уголовное дело.

Напомним, что нападение бездомных животных произошло днем 11 апреля во дворе многоквартирного дома. Отец ненадолго отлучился в магазин, оставив дочь на детской площадке. В это время на малышку набросилась стая бездомных псов. В результате нападения у ребенка диагностированы рваные раны головы, лица и рук. Малышку спас случайный прохожий на автомобиле. Пострадавшую оперативно доставили в местную амбулаторию, где оказали первую помощь, а затем вертолетом санавиации эвакуировали в больницу.

Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева.