Житель Прикамья потерял 2,5 млн рублей на покупку иномарки через интернет-сайт

В Пермском крае возбудили уголовное дело по факту мошенничества. В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Осинский» обратился с заявлением местный житель. В конце ноября прошлого года в сети Интернет он нашел сайт компании, которая занимается продажей автомобилей из-за границы.
Мужчина решился на покупку и оставил заявку на подбор иномарки. Через некоторое время с ним связался менеджер. Он предложил помощь в комплектации автомобиля и оформлении сделки. Покупатель определился с маркой и стоимостью машины. После присланных компанией документов и их подписания, он перевел на указанный счет более 1,6 млн руб.
Мужчина не сомневался в добросовестности продавцы. Информацию о реквизитах фирмы и ее партнеров он проверил в Интернете. Первое время сотрудники отвечали на все его вопросы и давали необходимые разъяснения.
Через неделю после сделки менеджер автодилера отправил второй счет на 960 тыс. руб. Он заверил, что желанная иномарка уже проходит таможенную процедуру и в ближайшее время прибудет в Пермь.
Оплаченный автомобиль покупатель не дождался. Деньги ему не вернули, ущерб составил более 2,5 млн руб. Мужчина обратился за помощью в полицию.
«Ведется расследование уголовного дела», — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.