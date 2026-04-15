Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СК России затребовал доклад об исчезновении ребенка в Самарской области

В Самарской области нашли живой пропавшую трехлетнюю девочку.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области успешно завершились поиски трехлетней девочки, которая пропала в деревне Сухарь Матак. Ребенок ушел гулять со старшими детьми 13 апреля и не вернулся домой. Малышку нашли живой в соседнем населенном пункте через некоторое время. Об этом сообщили в СК России по Самарской области.

«Александр Бастрыкин поручил главе управления СК России в Самарской области подготовить доклад о ходе расследования. Нам нужно установить точные причины, по которым ребенок остался без присмотра и ушел в другую деревню», — пояснили в пресс-службе ведомства.

По факту происшествия в области расследуют уголовное дело. Следователи проводят проверку, чтобы выяснить все детали случившегося. Руководство ведомства в Самарской области проконтролирует выяснение всех обстоятельств этой истории.

