Глава СК России затребовал доклад об исчезновении ребенка в Самарской области

В Самарской области успешно завершились поиски трехлетней девочки, которая пропала в деревне Сухарь Матак. Ребенок ушел гулять со старшими детьми 13 апреля и не вернулся домой. Малышку нашли живой в соседнем населенном пункте через некоторое время. Об этом сообщили в СК России по Самарской области.
«Александр Бастрыкин поручил главе управления СК России в Самарской области подготовить доклад о ходе расследования. Нам нужно установить точные причины, по которым ребенок остался без присмотра и ушел в другую деревню», — пояснили в пресс-службе ведомства.
По факту происшествия в области расследуют уголовное дело. Следователи проводят проверку, чтобы выяснить все детали случившегося. Руководство ведомства в Самарской области проконтролирует выяснение всех обстоятельств этой истории.