Глава СК России затребовал доклад об исчезновении ребенка в Самарской области

В Самарской области успешно завершились поиски трехлетней девочки, которая пропала в деревне Сухарь Матак. Ребенок ушел гулять со старшими детьми 13 апреля и не вернулся домой. Малышку нашли живой в соседнем населенном пункте через некоторое время. Об этом сообщили в СК России по Самарской области.