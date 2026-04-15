Милиция нашла белоруса, который исчез с деньгами друга

Житель Могилева исчез с деньгами друга, которые взял на бизнес.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители задержали жителя Могилева, который присвоил деньги друга. Подробности рассказали в УВД Могилевского облисполкома.

Так, в милицию обратился 53-летний могилевчанин. Мужчина рассказал, что с ним на связь перестал выходить 42-летний друг, после того, как он одолжил ему более 28 тысяч белорусских рублей в эквиваленте на развитие бизнеса.

Правоохранители нашли исчезнувшего с деньгами друга могилевчанина. Выяснилось, что возвращать деньги тот не собирался и уже все успел проиграть в онлайн-казино. Ему инкриминируют мошенничество.