В Воронеже маршрутка протащила пассажирку по асфальту

Автобус протащил женщину по асфальту в Воронеже. Инцидент произошел днем 14 апреля на улице Карла Маркса. Видео очевижцы выложили в местных пабликах. В ролике видно, как женщина пытается войти в заднюю дверь маршрутки, в этот момент автобус трогается с места, горожанка падает и несколько секунд маршрутка тащит ее по проезжей части. После сигналов автообилистов водитель автобуса остановился, женщина встала. Слава богу, дама, видимо, отделалась ушибом, по крайней мере, как отметили в мэрии, она вошла в автобус и уехала.