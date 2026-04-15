В Воронеже маршрутка протащила пассажирку по асфальту

На воронежской улице женщина упала при посадке в маршрутку.

Автобус протащил женщину по асфальту в Воронеже. Инцидент произошел днем 14 апреля на улице Карла Маркса. Видео очевижцы выложили в местных пабликах. В ролике видно, как женщина пытается войти в заднюю дверь маршрутки, в этот момент автобус трогается с места, горожанка падает и несколько секунд маршрутка тащит ее по проезжей части. После сигналов автообилистов водитель автобуса остановился, женщина встала. Слава богу, дама, видимо, отделалась ушибом, по крайней мере, как отметили в мэрии, она вошла в автобус и уехала.

— По предварительной информации медицинская помощь пассажирке не потребовалась. Она продолжила движение в данном автобусе. Информация об инциденте передана управлению транспорта и компании-перевозчику для того, чтобы установить все обстоятельства, — сообщили «Комсомолке» в городской администрации.