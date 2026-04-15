Пожар начался на предприятии в Стерлитамаке после атаки беспилотников

Башкирия подверглась атаке беспилотников 15 апреля. Несколько БПЛА были сбиты над Стерлитамаком. Об этом сообщил в Telegram глава региона Радий Хабиров.

Источник: РИА "Новости"

«Несколько беспилотников сбиты над промышленной зоной Стерлитамака, — написал чиновник. — Обломки упали на территорию одного из предприятий».

На территории начался пожар, на месте работают экстренные службы. Какое предприятие стало целью атаки дронов, Хабиров не уточнил. Он добавил, что подробности о последствиях атаки устанавливаются.

