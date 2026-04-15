23-летний краснодарец отдал мошенникам золото и деньги матери на 6,6 млн рублей

Полиция Прикубанского округа Краснодара расследует крупное телефонное мошенничество. Жертвой многоступенчатой схемы стал 23-летний местный житель, который под давлением преступников отдал курьеру все семейные сбережения и драгоценности.
Афера развивалась в течение двух недель. Сначала молодому человеку позвонил якобы курьер и под предлогом доставки посылки выманил персональные данные. Следом в игру вступил «сотрудник Минцифры». Он сообщил краснодарцу пугающую новость: личный кабинет на «Госуслугах» взломан, а от имени парня оформлена доверенность на гражданина «недружественного государства».
Чтобы избежать вымышленных обысков и уголовного преследования, мошенники убедили жертву в необходимости срочно задекларировать все наличные деньги и ювелирные изделия, находящиеся в доме.
Действуя под диктовку аферистов, молодой человек тайно забрал из дома матери 1 049 200 рублей и 47 наименований ювелирных украшений на сумму 5 630 000 рублей. Весь этот сверток он передал приехавшему курьеру. Общий ущерб составил более 6,6 млн рублей.
В пресс-службе Управления МВД России по городу Краснодару напомнили, что сотрудники госслужб или банков никогда не требуют по телефону передавать деньги курьерам или декларировать ценности. Любое предложение спасти средства путем их передачи третьим лицам — это стопроцентное мошенничество.