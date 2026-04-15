40-летнюю женщину вновь задержали за попытку сбыта наркотиков в Усть-Илимске

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 40-летняя женщина размещала тайники-закладки с наркотическими веществами для дальнейшего сбыта. При личном досмотре полицейские обнаружили 40 свертков с наркотическим веществом. Во время обыска по месту проживания подозреваемой оперативники изъяли наркотики весом около 13 граммов, которые она сформировала для сбыта на территории Усть-Илимска.