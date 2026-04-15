40-летнюю женщину вновь задержали за попытку сбыта наркотиков в Усть-Илимске

IrkutskMedia, 15 апреля. В Усть-Илимске сотрудники полиции задержали предполагаемую сбытчицу наркотического вещества. Фигуранткой дела оказалась 40-летняя женщина, которая ранее уже привлекалась к ответственности за аналогичные преступления.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 40-летняя женщина размещала тайники-закладки с наркотическими веществами для дальнейшего сбыта. При личном досмотре полицейские обнаружили 40 свертков с наркотическим веществом. Во время обыска по месту проживания подозреваемой оперативники изъяли наркотики весом около 13 граммов, которые она сформировала для сбыта на территории Усть-Илимска.
По данному факту следователями возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что на станции Черемхово в ходе рейда в рамках оперативно-профилактической операции «Чистое поколение» сотрудники линейного отделения полиции установили, что 35-летний житель Свирска хранил у себя более 370 грамм наркотиков. Мужчину задержали на железнодорожном переезде станции Макарьево.