В Прикамье замглавы округа лишился работы из-за конфликта интересов

Прокуратура Осинского района потребовала уволить замглавы администрации округа в связи с утратой доверия. Надзорный орган установил нарушение требований законодательства о противодействии коррупции и земельного законодательства.
В августе 2024 года супруга и сын чиновника обратились за предоставлением им в аренду каждому земельного участка. Участки входили в категорию земель населенных пунктов с видом разрешенного использования «ведение огородничества». Спустя 3,5 месяца родственники муниципального служащего вновь обратились в администрацию округа с заявлениями о расторжении договоров аренды земельных участков и предоставлении их в собственность за плату.
Глава семейства в то время занимал пост заместителя главы администрации Осинского муниципального округа — начальника управления развития экономики, имущественных и земельных отношений. Соответствующее уведомление в адрес главы округа о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей он направил несвоевременно, уже после заключения договоров аренды.
По факту нарушения законодательства главе администрации округа внесено представление. По информации прокуратуры Пермского края, представление удовлетворено, муниципальный служащий уволен в связи с утратой доверия.
Ранее суд уволил бывшего главу Сивинского округа также в связи с утратой доверия. На новой формулировке причины увольнения настояла прокуратура.