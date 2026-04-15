Двое мужчин угрожали детям пистолетом на футбольной площадке на юге Петербурга

Двое мужчин напугали детей на футбольной площадке на юге Петербурга. Они достали пистолет и угрожали ребятне, что выстрелят. На неадекватов пожаловались в полицию. Одного из нарушителей спокойствия долго искать не пришлось. Его задержали там же, на «коробке» во дворе дома № 32 на улице Тамбасова. Мужчину доставили в местное отделение полиции для выяснения всех обстоятельств их поведения.