Двое мужчин угрожали детям пистолетом на футбольной площадке на юге Петербурга

Двое мужчин напугали детей на футбольной площадке на юге Петербурга. Они достали пистолет и угрожали ребятне, что выстрелят. На неадекватов пожаловались в полицию. Одного из нарушителей спокойствия долго искать не пришлось. Его задержали там же, на «коробке» во дворе дома № 32 на улице Тамбасова. Мужчину доставили в местное отделение полиции для выяснения всех обстоятельств их поведения.
— Задержанному 22 года, ранее его судили. Мужчина безработный, проживает в Красносельском районе. У него изъяли пневматический пистолет, в котором отсутствовал магазин. По факту происшествия возбудили уголовное дело по второй части статьи 213 УК РФ «Хулиганство», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Добавим, что подозреваемому в хулиганстве грозит до семи лет лишения свободы. Признал ли он вину, пока не сообщается. Дети на футбольной площадке не пострадали.