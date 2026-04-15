В Пермском крае ввели режим «Беспилотная опасность»

Краевое министерство территориальной безопасности сообщило о введении в Пермском крае режима «Беспилотная опасность». Режим оповещения населения действует с 13:40 15 апреля.
Все оперативные службы Пермского края оповещены и находятся в полной готовности. Жителей Прикамья просят быть внимательными и не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб — «112». На время действия режима возможно ограничение мобильной связи.
Режим оповещения «Беспилотная опасность» сообщает о близости или атаке беспилотных летательных аппаратов. Его вводят для защиты населения, когда БПЛА замечены рядом с регионом или на его территории.
