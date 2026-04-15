В Севастополе таксист снес питбайк — двое подростков в больнице

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости Крым. Двое подростков пострадали в ДТП с автомобилем такси в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Авария произошла накануне поздно вечером на улице Пожарова.

«34-летний водитель такси при повороте налево не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с питбайком под управлением 16-летнего подростка, который двигался во встречном направлении прямо. В результате аварии водитель питбайка и его 16-летний пассажир получили травмы и госпитализированы», — говорится в сообщении.

Водитель двухколесного транспортного средства находился в мотошлеме, а вот его пассажир — нет. Состояние опьянения у водителей не установлено.

В отношении законных представителей водителя питбайка будет составлен админпротокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, ход проверки контролирует прокуратура Севастополя.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
