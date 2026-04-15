Сильнейший за 10 лет разлив Ветлуги произошел в Нижегородской области

В Нижегородской области наблюдают самый сильный разлив реки Ветлуги за последние 10 лет. Об этом рассказал глава Воскресенского муниципального округа Александр Запевалов.
Нижегородская область продолжает бороться с затоплениями. С паводками столкнулись и в Воскресенском округе: там наблюдают разлив Ветлуги.
«Такого разлива Ветлуги не было десять лет», — сообщил глава округа Александр Запевалов.
Фото разлива появились в соцсетях. Несмотря на масштаб паводка, уточняют, что прибывание уровня воды уже идет на спад в последние дни.
