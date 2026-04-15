На Дону задержали подозреваемого в убийстве, месячной давности. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области. В Ростовской области раскрыто убийство 70-летнего мужчины, тело которого нашли на поле в Советском районе. На теле погибшего имелись следы насильственной смерти. По версии следствия, трагедия началась с посиделки: двое знакомых распивали спиртное дома у жертвы. В какой-то момент между ними произошла ссора, переросшая в драку. 54-летний гость схватил нож и нанёс хозяину смертельные ранения. Поняв, что натворил, он решил замести следы: погрузил тело в машину и вывез его в безлюдное место. Личность подозреваемого удалось установить довольно быстро — помогли показания родственников и друзей погибшего. Теперь фигуранту инкриминируют умышленное причинение смерти (статья 105 УК РФ). Он уже под стражей.