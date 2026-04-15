Житель Прикамья купил несуществующую иномарку за 2,5 млн рублей

Житель Осы перевёл мошенникам 2,5 миллиона рублей за несуществующую иномарку из-за границы, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
В конце ноября 2025 года мужчина нашёл в интернете сайт компании, которая обещала пригнать автомобили из-за рубежа. Он оставил заявку, менеджеры быстро связались с ним, помогли выбрать комплектацию и прислали документы. Покупатель перевёл на их счёт больше 1,6 миллиона рублей.
Через неделю ему прислали новый счёт — ещё почти на миллион. Менеджеры заверили, что машина уже на таможне и скоро будет в Перми. Мужчина снова перевёл деньги. Общая сумма составила более 2,5 миллиона рублей.
Потерпевший не сомневался в надёжности компании: он проверил реквизиты в интернете, а менеджеры убедительно отвечали на все вопросы. Однако иномарку он так и не получил, деньги ему не вернули.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Расследование продолжается.