Ни одного нового подтопления не произошло за сутки в Нижегородской области

В течение 24 апреля в Нижегородской области не зафиксировано новых случаев подтопления. Об этом сообщиил в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Вода отступила от 801 придомовой территории, 1 жилища и 2 мостов, расположенных ниже уровня воды. Это произошло в 8 районах:
42 участка в СНТ «Чайка» Городецкого района.
6 участков в СНТ «Дубравушка» Городецкого района.
13 участков в СНТ «Изыскатель» Городецкого района.
11 участков в СНТ «Березка» Городецкого района.
5 участков в районе деревни Кантаурово (городской округ Бор).
28 участков в СНТ «Санда-2» (городской округ Бор).
72 участка в СНТ «Тюльпан» деревни Рекшино (городской округ Бор).
108 участков в селе Кантаурово, СНТ «Колос» (городской округ Бор).
61 участок в деревне Оголихино, СНТ «Зеленый мыс» (городской округ Бор).
188 участков в СНТ «Ольха» деревни Рекшино (городской округ Бор).
19 участков в городе Урень (Уренский район).
188 участков в СНТ «им. Гагарина» (городской округ Саров).
1 мост, расположенный ниже уровня воды, в селе Мишуково (Гагинский район).
1 мост, расположенный ниже уровня воды, в деревне Мыза (Ардатовский район).
59 участков в рабочем поселке Бутурлино (Бутурлинский район).
1 участок в селе Чернуха (городской округ Арзамас).
1 жилище в рабочем поселке Бутурлино (Бутурлинский район).
В настоящее время в 19 муниципальных образованиях остаются подтопленными 12 жилых домов, 57 дачных домов, 442 придомовые территории, 12 низководных мостов и 10 участков дорог.
Вследствие паводка обошлось без жертв и пострадавших. Эвакуация населения в пункты временного размещения не требуется. Ведется непрерывный сбор и анализ данных о паводковой ситуации, а также ежедневный контроль работы оперативных групп, отслеживающих развитие половодья в муниципалитетах.
Ранее сильнейший за 10 лет разлив Ветлуги произошел в Нижегородской области.