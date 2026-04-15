Ни одного нового подтопления не произошло за сутки в Нижегородской области

В настоящее время в 19 муниципальных образованиях остаются подтопленными 12 жилых домов, 57 дачных домов, 442 придомовые территории, 12 низководных мостов и 10 участков дорог.

В течение 24 апреля в Нижегородской области не зафиксировано новых случаев подтопления. Об этом сообщиил в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Вода отступила от 801 придомовой территории, 1 жилища и 2 мостов, расположенных ниже уровня воды. Это произошло в 8 районах:

42 участка в СНТ «Чайка» Городецкого района.

6 участков в СНТ «Дубравушка» Городецкого района.

13 участков в СНТ «Изыскатель» Городецкого района.

11 участков в СНТ «Березка» Городецкого района.

5 участков в районе деревни Кантаурово (городской округ Бор).

28 участков в СНТ «Санда-2» (городской округ Бор).

72 участка в СНТ «Тюльпан» деревни Рекшино (городской округ Бор).

108 участков в селе Кантаурово, СНТ «Колос» (городской округ Бор).

61 участок в деревне Оголихино, СНТ «Зеленый мыс» (городской округ Бор).

188 участков в СНТ «Ольха» деревни Рекшино (городской округ Бор).

19 участков в городе Урень (Уренский район).

188 участков в СНТ «им. Гагарина» (городской округ Саров).

1 мост, расположенный ниже уровня воды, в селе Мишуково (Гагинский район).

1 мост, расположенный ниже уровня воды, в деревне Мыза (Ардатовский район).

59 участков в рабочем поселке Бутурлино (Бутурлинский район).

1 участок в селе Чернуха (городской округ Арзамас).

1 жилище в рабочем поселке Бутурлино (Бутурлинский район).

Вследствие паводка обошлось без жертв и пострадавших. Эвакуация населения в пункты временного размещения не требуется. Ведется непрерывный сбор и анализ данных о паводковой ситуации, а также ежедневный контроль работы оперативных групп, отслеживающих развитие половодья в муниципалитетах.

Ранее сильнейший за 10 лет разлив Ветлуги произошел в Нижегородской области.