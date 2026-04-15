Онлайн-наркомаркет накрыли в съемной квартире в Петербурге

В съемной квартире на улице Маршала Захарова в Красносельском районе действовал онлайн-наркомаркет. В создании нелегального бизнеса заподозрили 37-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Во время обыска обнаружили и изъяли электронные весы, упаковку, пять расфасованных и подготовленных к сбыту «закладок», два пакета и две керамические емкости, где были запрещенные вещества, — уточнили в ведомстве.
Кроме того, в кармане брюк петербуржца нашли еще семь «закладок» общей массой около 25 грамм. После этого полицейские также решили проверить его легковушку, где на глаза попались 16 закладок общей массой примерно 40 грамм. Общая масса находки составила почти 800 грамм.
Все это стало основанием для возбуждения уголовного дела по третьей части статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт и пересылка запрещенных веществ»). Полицейские установят, причастен ли фигурант к другим преступным эпизодам.