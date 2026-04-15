В Воронеже у наркогруппы изъяли 1,5 кг наркотиков

— 37-летний мужчина создал онлайн-площадку с ассортиментом от марихуаны до кокаина. Торговля велась бесконтактно, а заказы распределялись по городу через сеть тайников-закладок. В качестве курьера организатор привлек свою сожительницу. Вместе они возили опт из Подмосковья, после чего женщина оборудовала тайники-закладки на Ленинском проспекте и улице Лизюкова, — сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.