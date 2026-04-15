В Пермском крае раскрыли убийство, совершённое 19 лет назад

Трагедия случилась в апреле 2007 года в Чернушке.

Правоохранители раскрыли убийство, совершённое 19 лет назад, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

В апреле 2007 года в Чайковском в собственной квартире нашли тело 69-летней женщины. У неё были множественные ножевые ранения. Раскрыть убийство тогда не удалось.

Весной 2026 года благодаря работе следователей-криминалистов удалось раскрыть личность обвиняемой. Они вышли на ранее судимую наркозависимую женщину 1987 года рождения. По версии следствия, именно она знала, что пенсионерка получила пенсию. Под благовидным предлогом злоумышленница проникла в квартиру, зарезала хозяйку и забрала сбережения.

Женщину задержали и заключили под стражу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.