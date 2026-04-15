В Ростовской области задержали завербованных диверстантов

Сотрудники УФСБ Ростовской области, а также их коллеги еще в нескольких регионах страны, задержали диверстантов, совершивших за деньги поджоги объектов транспорта, связи, энергетики и машины правоохранителей. Об этом сообщили в ФСБ России.
По указаниям украинских спецслужб работали двое иностранцев, которым исполнилось по 20 лет, а также еще пятеро граждан России в возрасте от 16 до 32 лет.
— Они были завербованы через мессенджер Telegram на каналах с объявлениями о «быстром заработке». Возбуждены дела по статьям «Диверсия» и «Теракт» (ч. 2 ст. 281 УК РФ, ч. 1 ст. 205 УК РФ), в этих случаях предусматривается до 20 лет лишения свободы, — прокомментировали в ФСБ.
По информации силовиков, спецслужбы Украины активно вовлекают людей в преступную деятельность, обещая крупный гонорар, но в итоге или вовсе не платят или перечисляют не больше 30 тысяч рублей.
Желание получить «легкие деньги» оборачивается уголовной ответственностью. Напрмиер, за поджоги в Иркутской области и на Кубани, а также за подготовку подрывов ж/д составов в Нижегородской области пособникам украинских спецслужб назначили от 12 лет до 22 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых 3−5 лет в тюрьме.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.