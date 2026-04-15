В Артемовском женщина остудила у компании 784 тысячи за пожар из-за утечки газа

В Артемовском женщина отсудила у регионального предприятия «Газовые сети» 784 тысячи рублей за пожар в квартире. Инцидент произошел 14 февраля 2025 года. Жилье вспыхнуло из-за утечки газа, который выходил под давлением из газоварочной панели.
— Прибывшие спасатели и сотрудники газовой службы констатировали, что горение топлива продолжалось 10−15 минут и прекратилось самостоятельно — до их прибытия, — рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.
Женщина обратилась в суд с требованием взыскать с компании компенсацию. После экспертизы выявили, что вероятнее всего пожар произошел из-за негерметичности запорных соединений на газовых трубах, а также из-за высокого давления, которое возникло в сетях после ремонтных работ, проводимых сотрудниками компании.
В связи с этим суд встал на сторону женщины и взыскал с предприятия больше 242 тысяч рублей в качестве возмещения материального ущерба, 20 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также свыше 252 тысяч рублей штрафа. Помимо этого, компания заплатила госпошлину и стоимость расходов на услуги специалиста.
В общей сумме жительница Артемовского получила больше 784 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.