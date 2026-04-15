В Гатчинском районе на пожарище нашли человеческие останки

Источник: Аргументы и факты

В Гатчинском районе Ленобласти в двухкомнатной квартире одного из домов посёлка Новый Учхоз после пожара обнаружили человеческие останки. Об этом сообщает МЧС.

Пожар произошёл в доме № 3 на площади Усова. В квартире горела обстановка. Почти всё жилище было охвачено огнём.

Из опасной зоны эвакуировались 12 местных жителей. С огнём боролись пожарные частей №№ 42 и 43.

В квартире обнаружили биологические останки человека. Сейчас их принадлежность устанавливают сотрудники СКР. А дознаватели отдела надзорной деятельности МЧС в Гатчинском районе выясняют причины пожара.