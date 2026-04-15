Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сосновоборске ввели карантин по бешенству

Специальный режим продлится до 8 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Сосновоборске объявили карантин из-за бешенства у животного. Указ о введении особого режима подписал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Очаг бешенства находится в квартире многоэтажного дома на улице Солнечной. Ограничительная зона установлена в радиусе 500 метров от этого адреса.

Карантин продлится до 8 июня 2026 года.

Для того чтобы не заболеть и сохранить здоровье своих питомцев, специалисты советуют прививать домашних кошек и собак, не выпускать их на самостоятельные прогулки и не позволять им контактировать с бродячими животными.

Бешенство — смертельно опасное заболевание, которое передается через укусы и царапины. После появления симптомов болезнь неизлечима.