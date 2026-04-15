В Сосновоборске ввели карантин по бешенству

В Сосновоборске объявили карантин из-за бешенства у животного. Указ о введении особого режима подписал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Очаг бешенства находится в квартире многоэтажного дома на улице Солнечной. Ограничительная зона установлена в радиусе 500 метров от этого адреса.
Карантин продлится до 8 июня 2026 года.
Для того чтобы не заболеть и сохранить здоровье своих питомцев, специалисты советуют прививать домашних кошек и собак, не выпускать их на самостоятельные прогулки и не позволять им контактировать с бродячими животными.
Бешенство — смертельно опасное заболевание, которое передается через укусы и царапины. После появления симптомов болезнь неизлечима.